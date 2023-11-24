Красич: верю, что в ближайшие несколько лет Головин выиграет «Золотой мяч»

Бывший футболист московского ЦСКА Милош Красич поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Слежу немного за Головиным. Думаю, он смог бы сейчас играть в том же «Ювентусе», например. Он показал, что является высококачественным игроком. Считаю, у Александра больше всего шансов получить «Золотой мяч» среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду. Я в это верю, это вполне возможно», — приводит слова Красича «РБ Спорт».

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 11 матчах в рамках чемпионата Франции по футболу, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.