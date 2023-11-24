Гвардиола: наказание для «Сити»? У нас больше шансов остаться в АПЛ, чем выиграть ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, существует ли такое наказание для «горожан», наличие которого могло бы заставить его принять решение оставить свою должность в английском клубе.

«Вы задаёте этот вопрос так, как будто бы мы когда-то были наказаны. Мы невиновны до того момента, пока не будет доказана наша вина.

Я знаю, что люди хотят этого. Знаю и чувствую это. Пока что подождите, вы увидите, что если обвинительный приговор будет вынесен, то мы придём сюда и объясним, что произошло. Но с большой долей вероятности я останусь в клубе, даже если его понизят до первой английской лиги. У нас больше шансов остаться в АПЛ, чем выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Сити» может быть выгнан из АПЛ в случае, если будет доказано, что клуб нарушал правила финансового фэйр-плей.