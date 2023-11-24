«Кёльн» — «Бавария»: Кейн открыл счёт в матче

В эти минуты проходит матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Кёльн» и «Бавария». Игра идёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Фриц (Корб). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте гости поймали хозяев на контратаке. Зане отдал в штрафную на Шупо-Мотинга, Эрик бил, казалось, наверняка, но успел с ленточки мяч вынести Хабот. А вот от добивания Кейна уже некому было спасти «Кёльн».

После 11 туров чемпионата Германии «Кёльн» набрал шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Бундеслиге мюнхенская «Бавария» заработала 29 очков и расположилась на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу леверкузенский «Байер», у которого после 11 игр чемпионата 31 очко в активе.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге они сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге мюнхенцы обыграли «козлов» со счётом 2:1.