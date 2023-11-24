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«Кёльн» — «Бавария»: Кейн открыл счёт в матче

«Кёльн» — «Бавария»: Кейн открыл счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Кёльн» и «Бавария». Игра идёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Фриц (Корб). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 12-й тур
24 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Кёльн
Кёльн
2-й тайм
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 20'    

На 20-й минуте гости поймали хозяев на контратаке. Зане отдал в штрафную на Шупо-Мотинга, Эрик бил, казалось, наверняка, но успел с ленточки мяч вынести Хабот. А вот от добивания Кейна уже некому было спасти «Кёльн».

После 11 туров чемпионата Германии «Кёльн» набрал шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Бундеслиге мюнхенская «Бавария» заработала 29 очков и расположилась на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу леверкузенский «Байер», у которого после 11 игр чемпионата 31 очко в активе.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге они сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге мюнхенцы обыграли «козлов» со счётом 2:1.

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