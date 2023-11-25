«Это будет настоящее испытание». Тренер «Ньюкасла» Хау — о матче с «Челси»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о «Челси» перед матчем 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится завтра, 25 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

«Наша домашняя форма была очень сильной, мы добились хороших результатов против некоторых ведущих команд. Вспомните нашу последнюю игру дома в чемпионате с «Арсеналом», и это было очень сильное выступление, полное дисциплины и качества. Мы полны решимости положить конец результатам, как с «Борнмутом» (0:2).

У «Челси» отличный тренер, который ранее работал в Премьер-лиге и может развивать молодых игроков — полная его заслуга и той работы, которую он выполняет. Я думаю, что он действительно хорошо подходит «Челси», и они прибавляют каждую неделю. Мы знаем, что это будет настоящее испытание.

Они забили восемь голов в двух играх, «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити». Я думаю, что мы видим команду с выдающимися игроками и выдающимся тренером, которая продолжает формироваться и обретать свою форму.

Что касается нас, мы, конечно, посмотрим на них, проанализируем их сильные стороны и те, где мы потенциально можем им навредить, как мы будем делать это с каждым противником», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».