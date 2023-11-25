Масалитин: нас ждёт снежное дерби ЦСКА — «Динамо». Победит тот, у кого крепче характер

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о грядущем матче РПЛ, в котором красно-синие сыграют с московским «Динамо».

«Завтра нас ждёт матч двух принципиальных соперников. В игре первого круга Личка полностью переиграл Федотова. У динамовцев сильнее оба фланга, на этом они и сыграли в прошлый раз. Не исключено, что и завтра у ЦСКА будут такие же проблемы. В целом, у обоих команд есть серьёзные проблемы в обороне. Думаю, нас ждёт непредсказуемое результативное дерби. Фаворита в этом матче не вижу. У команд одинаковые проблемы и сильные качества. Уровень футбола примерно одинаковый. Это будет снежное дерби. Московская погода не радует. Завтра победит тот, у кого крепче характер и волевые качества», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ЦСКА сыграет с «Динамо» сегодня, 25 ноября, начало в 17:30 мск.