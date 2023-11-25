«Была уверена, что мы выиграем». Нападающая «Зенита» Якупова — о матче с ЦСКА

Нападающая «Зенита» Лина Якупова прокомментировала победу в матче Суперлиги с ЦСКА (2:1), по итогам которого сине-бело-голубые стали чемпионками России.

«На самом деле сейчас эмоций нет — всё отдала на поле, всё, что было. Но я очень рада, что мы выиграли. Я чувствовала, что мы выиграем, потому что у нас офигенский коллектив, офигенская команда. Я очень люблю каждую из нас, всех девчонок. Когда мы только вышли на поле, я уже была уверена, что мы выиграем. Мы все бились до конца. Как говорится, дорогу осилит идущий», — приводит слова Якуповой официальный сайт «Зенита».

На 63-й минуте отличилась нападающая «Зенита» Ана Диаш. Через три минуты полузащитница Алёна Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова отыграла один мяч ЦСКА.