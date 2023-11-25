Нападающий «Балтики» Гузина: думаю, «Зенит» сильнее, чем «Спартак»

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России, а также о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 19:45 мск.

«Думаю, никто в клубе не может быть доволен тем, что мы сделали в первых 15 турах. Были матчи, в которых мы могли набрать очки, но не набрали. Если честно, думаю, мы незаслуженно находимся на этом месте.

Мы готовились к «Спартаку», как и к любому другому сопернику. Надеюсь, покажем, что можем играть с любыми противниками. Думаю, «Зенит» сильнее, чем «Спартак», но у них тоже есть много индивидуально сильных игроков. Не знаю, чего можно ждать от них. Если сегодня у них будет хороший день, всё возможно. Но и наша команда готова ко всему», — приводит слова Гузины «РИА Новости Спорт».