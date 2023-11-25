Маццарри: я известен как нытик, но работа в «Наполи» не даёт больше права жаловаться

Новый наставник «Наполи» Вальтер Маццарри поделился эмоциями от своего назначения на должность главного тренера неаполитанского клуба.

«Я взволнован, это, безусловно, лучшая команда, с которой мне когда-либо доводилось работать. Я должен обращать внимание на то, что я говорю, потому что я известен как нытик. Но теперь я больше не могу жаловаться. Это новая версия Маццарри, сейчас я расслаблен.

В прошлом году Спаллетти и руководство создали шедевр, за которым было захватывающе наблюдать. Когда ты видишь такую команду, как эта, ты надеешься, что однажды сможешь возглавить её. Хочу поблагодарить президента, позвонившего мне. Надеюсь, что буду тренировать «Наполи» до конца сезона», — приводит слова Маццарри Football Italia.

Напомним, сегодня, 25 ноября, «Наполи» сыграет с «Аталантой». Игра начнётся в 20:00 мск.