«Ньюкасл» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер (Уилтшир). Игра начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 20 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 16 очков и расположился на десятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге победу со счётом 1:0 одержали «сороки». Во втором круге «Челси» и «Ньюкасл» сыграли вничью со счётом 1:1.