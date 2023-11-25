Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Динамо»

Бывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Отдаю небольшое предпочтение в пользу ЦСКА. У армейцев, кроме Чалова и Облякова, никто не ездил в сборную. Понятно, что команды равные: может быть ничейный результат или победа в один мяч. Если бы матч был дня три назад, то погодные условия создали бы проблемы. Однако сегодня всё подтаяло, поэтому вряд ли погодные условия скажутся. ЦСКА на руку, что у них более холодный стадион, чем у «Динамо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.