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«Балтика» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:45

«Балтика» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:45
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Сегодня, 25 ноября, состоится встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Купить билет на матч «Балтика» — «Спартак» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона РПЛ «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились нападающие Тео Бонгонда и Квинси Промес. В составе «Балтики» — чилиец Анхело Энрикес.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.

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