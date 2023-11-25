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«Зенит» — «Сочи»: Клаудиньо не реализовал пенальти на 53-й минуте

«Зенит» — «Сочи»: Клаудиньо не реализовал пенальти на 53-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Родригао – 45+2'     2:0 Изидор – 58'     3:0 Мостовой – 89'    

На 52-й минуте полузащитник хозяев Клаудиньо не реализовал пенальти. Он пробил точно в руки голкиперу «Сочи» Никите Гойло.

Ранее, в концовке первого тайма, счёт открыл защитник «Зенита» Родригао.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (32).

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