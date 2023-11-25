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«Зенит» — «Сочи»: Изидор забил второй мяч хозяев на 58-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Зенит» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте второй мяч «Зенита» забил нападающий Вильсон Изидор.

В концовке первого тайма счёт открыл защитник «Зенита» Родригао.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (32).