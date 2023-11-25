Тен Хаг: боссы «Манчестер Юнайтед» не говорят мне играть как «Аякс». Они просят побеждать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о задачах, которые ставились перед ним руководством английского клуба при заключении контракта.

«Манчестер Юнайтед» заключил со мной контракт не для того, чтобы я команда играла так же, как и «Аякс». Меня подписали, чтобы наш клуб постоянно побеждал.

Руководство желает, чтобы я развивал наш проект по аналогии с «Аяксом». Нам нужно почаще выигрывать матчи авантюрным способом. Думаю, что я уже смог показать это в нескольких играх», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

На данный момент «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные тен Хага набрали 21 очко после 12 туров.