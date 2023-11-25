«Зенит» установил рекорд РПЛ, забив в 23 матчах чемпионата подряд

Сегодня, 25 ноября, прошёл матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Таким образом, «Зенит» забил в 23 матчах РПЛ подряд – это рекордная голевая серия за всю историю чемпионата России. Ранее первое место делили «Локомотив» сезона-2022/2023 (22 матча подряд) и ЦСКА в 2003 году (также 22 матча подряд). В последний раз «Зенит» не забивал в РПЛ в середине апреля против «Ростова» (0:0).

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками.