В «Спартаке» объяснили, почему Игнатов и Селихов не попали в заявку на игру с «Балтикой»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему игроки команды Михаил Игнатов и Александр Селихов не попали в заявку на сегодняшний матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».

«Игнатов и Селихов приболели. Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 25 ноября, состоится встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.