«Аталанта» — «Наполи»: Хвича в стартовом составе гостей на матч Серии А

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Скальвини, Баккер, Эдерсон, Копмейнерс, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман.

«Наполи»: Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Оливейра, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Распадори, Хвича Кварацхелия.

После 12 туров Серии А «Аталанта» набрала 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Наполи» заработал 21 очко и расположился на четвёртой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Наполи» обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Во втором круге уже неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:0.