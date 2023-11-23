«Аталанта» — «Наполи». Команда Миранчука испортит Хвиче знакомство с тренером

25 ноября состоится матч 13-го тура Серии А «Аталанта» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.70. Шансы неаполитанцев оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Наполи» 25 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Аталанта» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура Серии А «Аталанта» — «Наполи» (25.11.2023)

Завершилась квалификация на Евро-2024, и пришло время вернуться к клубным чемпионатам. 25 ноября «Аталанта» на стадионе «Джевисс» в матче 13-го тура Серии А примет «Наполи». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

«Богиня» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 20 очков. Набрала их команда за 12 матчей. Она отстаёт от лидирующего «Интера» на 11 очков. Дистанция выглядит недосягаемой, но впереди ещё вполне достаточно времени, чтобы ситуация кардинально изменилась.

В пяти последних матчах Серии А «Аталанта» одержала всего две победы и столько же встреч завершила вничью. За это время подопечные Гасперини обыграли «Дженоа» (2:0) и «Эмполи» (3:0). Проиграли они лидирующему «Интеру» со счётом 1:2. В целом клуб смотрелся не хуже, но реализация подвела его.

Параллельно «богиня» принимает участие во встречах Лиги Европы. Она возглавляет таблицу группы, имея в активе 10 очков. За четыре игры бергамаски победили «Ракув» (2:0), «Спортинг» (2:1) и «Штурм» (1:0). Вничью они завершили матч с австрийским клубом – 2:2. Радует, что намного чаще стал выходить на поле Алексей Миранчук.

В последней встрече с «Удинезе» россиянин отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился. Матч завершился вничью со счётом 1:1. Правда, последнее время появились слухи о том, что Алексей вернётся в «Локомотив» в аренду. Вероятнее всего, зимой Миранчук сменит прописку, если так и не сможет заручиться доверием Гасперини.

«Наполи» пока не похож на чемпиона Италии, но постепенно набирает форму. Смена тренера в межсезонье привела к тому, что команда потерялась. Под руководством Руди Гарсии неаполитанцы провели 12 встреч, в которых выиграли только шесть матчей. В активе «партенопейцев» 21 очко, а отставание от лидирующего «Интера» составляет 10 очков.

Также неаполитанцы провели четыре встречи в Лиге чемпионов, по итогам которых заняли второе место в группе, набрав семь очков. Отставание от лидирующего «Реала» составило пять очков. В последнем матче «Наполи» проиграл «Эмполи» со счётом 0:1. После этого президент команды уволил Руди Гарсию, а на его место назначил Вальтера Маццарри.

Итальянский специалист уже работал с «Наполи» с 2009 по 2013 год. За это время ему удалось вместе с клубом выиграть Кубок страны и серебро чемпионата Италии. Теперь ему понадобится время, чтобы наладить отношения с футболистами и перейти к изменениям.

Не удалось руководству «партенопейцев» продлить контракт с Петром Зелиньским из-за его требований по зарплате. Также появилась информация о том, что в скором времени новое соглашение с «Наполи» подпишет один из лидеров – Хвича Кварацхелия. Грузин проводит неплохой сезон, но отмечается результативными действиями с перебоями.

Хвича вернётся с квалификации на Евро-2024 в подорванном состоянии. В двух встречах с Испанией (1:3) и Шотландией (2:2) он забил три гола, но их было недостаточно для того, чтобы попасть на турнир. Но, с другой стороны, Кварацхелия упрочнил своё лидерство в сборной, став автором всех трёх мячей в этих играх. Он наверняка захочет подкрепить успех в Серии А.

В шести из восьми последних очных встреч Серии А обе команды забивали. Как отразится увольнение Руди Гарсии и назначение Маццарри – пока неясно. Что касается команды Гасперини, то у неё всё стабильно. Это отличный шанс для «Аталанты» выиграть. Предлагаем ставку на победу хозяев за 2.75.

Прогноз и ставки на матч «Аталанта» — «Наполи» 25 ноября 2023 года

Бергамаски и «партенопейцы» находятся на одном уровне. Они показывают схожие результаты, и между ними всего одно очко разницы в таблице Серии А. Вот только «Аталанта» будет играть дома, при поддержке своих болельщиков, а «Наполи» предстоит провести первую игру после увольнения Гарсии и назначения Маццарри. Если итальянский специалист начнёт строить свои порядки, то ему потребуется время. Поэтому поставим на победу более стабильных бергамасков за 2.75.

Ставка: победа «Аталанты» за 2.75.