Фанаты «Эвертона» пролетели на самолёте над стадионом «Этихад» с посланием в адрес АПЛ

Фанаты «Эвертона» пролетели на самолёте над стадионом «Этихад (Сити оф Манчестер)», где играли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (1:1), с посланием в адрес английской Премьер-лиги из-за вычета 10 очков.

На послании было написано: «Премьер-лига – коррупционер».

Напомним, АПЛ 17 ноября сняла с английского клуба 10 очков из-за нарушение правил финансового фэйр-плей. После этого «ириски» опустились на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице и имеют в своём активе четыре очка.

Также фанаты «Эвертона» ранее устроили акцию протеста у штаб-квартиры АПЛ в Лондоне.

На данный момент после 13 сыгранных матчей АПЛ лидером чемпионата является «Манчестер Сити» с 29 очками. На второй строчке «Ливерпуль» с 28 очками.