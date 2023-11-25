ПАОК благодаря голу Оздоева разгромил «Пансерраикос» со счётом 5:0

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Сегодня, 25 ноября, в матче 12-го тура греческой Суперлиги встречались ПАОК из Салоников и «Пансерраикос». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 21-й минуте после длинной подачи Магомед Оздоев головой открыл счёт и вывел ПАОК вперёд.

На 28-й минуте Томас Мург удвоил преимущество хозяев.

На 71-м минуте Мург оформил дубль.

На 74-й минуте Адриан Хован забил в свои ворота и сделал счёт 4:0.

На 80-й минуте Рафа Соареш поставил точку.

Напомним, за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, который вышел в старте, открыл счёт и был заменён на 68-й минуте.

На данный момент после 12 сыгранных матчей греческой Суперлиги ПАОК занимает третье место с 26 очками. «Пансерраикос» находится на восьмой строчке с 13 очками.