Виктория Лопырёва: я сделала Смолова известным, и он это знает — это просто факт

Телеведущая Виктория Лопырёва поделилась подробностями о расставании с нападающим «Динамо» Фёдором Смоловым.

«Я сделала Смолова известным, и он это знает — это просто факт. Мы были классной, красивой парой, мне наша пара тоже нравилась. В 2015-м я объявила, что мы расстаёмся, и решила вкладываться в себя. Раньше я вкладывалась в Фёдора, в нашу историю.

Вообще это моя особенность, что я проваливаюсь в отношения, в партнёра. Сейчас он счастливо женат, у них очень красивая пара. Знаю, что Федя очень хотел ребёнка. Не знаю, этично ли с моей стороны рассказывать о причине нашего развода. Если бы он сейчас был один — я бы без проблем поделилась», — сказала Лопырёва в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Напомним, Смолов начал встречаться с Лопырёвой в 2012 году, зимой 2014-го они провели символическую свадебную церемонию, а спустя несколько месяцев — в мае 2015 года — расстались.