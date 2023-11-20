Игрок «Динамо» Гладышев: Смолов — мой ориентир в российском футболе

Форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о футболистах, на которых он ориентируется.

«Криштиану Роналду — мой ориентир в большом футболе. Его даже можно назвать кумиром. Что касается российского футбола, то это Фёдор Смолов», — сказал Гладышев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20‑летний Гладышев провёл за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. У Смолова, в свою очередь, 18 матчей, в которых он отметился четырьмя мячами и четырьмя ассистами.