Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Куба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Гладышев: Смолов — мой ориентир в российском футболе

Игрок «Динамо» Гладышев: Смолов — мой ориентир в российском футболе
Комментарии

Форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о футболистах, на которых он ориентируется.

«Криштиану Роналду — мой ориентир в большом футболе. Его даже можно назвать кумиром. Что касается российского футбола, то это Фёдор Смолов», — сказал Гладышев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20‑летний Гладышев провёл за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. У Смолова, в свою очередь, 18 матчей, в которых он отметился четырьмя мячами и четырьмя ассистами.

Материалы по теме
Личка: Смолов работает на тренировках с такой же самоотдачей, как и молодые игроки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android