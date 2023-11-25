Гузина: из-за снегопада мяч было плохо видно, как и игроков «Спартака» в белой форме

Нападающий калининградской «Балтики» Гедеон Гузина после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2) заявил, что из-за снегопада мяч было плохо видно, как и игроков гостей в белой форме.

«Это самый снежный матч в моей карьере. Наверное, где-то в детстве только играл так. Там мы играли при любой погоде. Уже тогда готовился к российскому футболу, ха-ха. В таком случае надо играть как можно проще. Мы сегодня так и хотели: мяч вперёд и максимум два-три касания.

Мяч моментами не было видно из-за снега. Футболистов «Спартака» в белой форме тоже не было видно.

Это самый снежный день за моё пребывание в Калининграде. В прошлом году снега вообще не было», — передаёт слова Гузины корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.