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«Очевидный пенальти». Радимов — об 11-метровом в ворота «Локо» на 90+10-й минуте

«Очевидный пенальти». Радимов — об 11-метровом в ворота «Локо» на 90+10-й минуте
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Локомотива» в концовке матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Мяч попал в руку защитника железнодорожников Евгения Морозова.

«Я думаю, это очевидный пенальти, потому что он [Морозов] помогал себе в этом единоборстве. Тут он сыграл рукой, именно сыграл. Понятно, что это, может быть, было неумышленно, но он старался себе помочь.

А если бы этот пенальти не назначили, представьте, какой скандал был бы со стороны Самары? Он играл рукой, очевидно, причем она тут в неестественном положении», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 3:3. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Рифат Жемалетдинов (дважды). За «Крылья Советов» забили Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).

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