Гвардиола – о конфликте с нападающим «Ливерпуля»: он просто сильнее меня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конфликте с нападающим «Ливерпуля» (1:1) Дарвином Нуньесом после матча 13-го тура чемпионата Англии.
«Он просто сильнее меня. Ничего не произошло. Это не разочарование. Я очень рад. Давайте второй вопрос на пресс-конференции», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, после финального свистка Нуньес сперва подошёл к Гвардиоле, чтобы пожать ему руку, но сразу после этого они стали эмоционально что-то высказывать друг другу. Оттащил Нуньеса от Гвардиолы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
После 13 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 29 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 28 очков.
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