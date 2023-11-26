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«Спартак» обратился к болельщикам после снежного матча с «Балтикой» в РПЛ

«Спартак» обратился к болельщикам после снежного матча с «Балтикой» в РПЛ
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«Спартак» обратился к болельщикам после матча 16-го тура чемпионата России с «Балтикой». Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Отметим, матч сопровождался снегопадом.

«Большое спасибо всем, кто пришел поддержать команду сегодня! Впереди ещё две важных выездных игры и заключительный домашний матч года!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

В составе «Спартака» забитыми голами отличились Даниил Хлусевич и Квинси Промес. Нападающий Александр Соболев отметился двумя результативными передачами.

После 16 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. «Балтика», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав 12 очков.

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