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Нгамалё подвёл итоги выступления «Динамо» в первом круге РПЛ

Нгамалё подвёл итоги выступления «Динамо» в первом круге РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамалё подвёл итоги выступления москвичей в первом круге РПЛ.

«Мы идём от игры к игре. Мы достаточно хорошо выступаем. Счастливы и надеемся, что сможем и дальше так продолжать. Мы тренируемся для этого.

Шансы «Динамо» в этом сезоне? Сейчас трудно что-то говорить. Это можно будет увидеть только в конце чемпионата. Если мы продолжим так же играть, можем занять хорошие места в таблице», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 25 ноября «Динамо» обыграл ЦСКА со счётом 3:2. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.

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