«Оренбург» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00

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В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга чемпионата России «Ахмат» дома разгромил «Оренбург» со счётом 4:0. В составе хозяев отличились Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Владимир Ильин и Камило Рейжерс де Оливера.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 15 матчей. «Ахмат» находится на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).