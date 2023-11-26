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«Оренбург» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00

«Оренбург» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00
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В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Тимофеев – 9'     2:0 Бериша – 24'     3:0 Ильин – 35'     4:0 Рейжерс де Оливера – 87'    

В матче первого круга чемпионата России «Ахмат» дома разгромил «Оренбург» со счётом 4:0. В составе хозяев отличились Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Владимир Ильин и Камило Рейжерс де Оливера.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 15 матчей. «Ахмат» находится на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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