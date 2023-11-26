Агент Дркушича рассказал о травме футболиста, полученной им в матче с «Зенитом»

Младен Ратковица, являющийся агентом защитника «Сочи» Ваньи Дркушича поделился подробностями о травме футболиста, которую он получил в минувшем матче РПЛ с «Зенитом» (3:0).

«Ванья получил травму в этом матче, всё указывает на повреждение задней поверхности бедра, возможно, растяжение. Но пока сложно говорить что-то конкретное о сроках восстановления. Завтра после возвращения в Сочи Дркушич пройдёт медобследование и тогда появится уже больше информации», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, Дркушич был заменён из-за повреждения на 18-й минуте встречи с «Зенитом».

В нынешнем сезоне словенский защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами.