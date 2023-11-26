«Я тоже кое-что понимаю в тактике». Маццарри — о победе в игре с «Аталантой»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри прокомментировал победу своей команды в минувшем матче Серии А с «Аталантой» (1:2).

«В первом тайме мы были почти идеальны, но после перерыва слишком сильно потеряли в интенсивности, в свою очередь, «Аталанта» выложилась на все 100% в этот отрезок. Я надеялся на более качественную игру во втором тайме с нашей стороны.

Я тоже кое-что понимаю в тактике. Также игроки — большие молодцы, так как они быстро усвоили мои уроки. Мы работали над линией обороны, поскольку в последних играх я видел, что защита располагалась слишком глубоко. В этом матче мы играли компактнее. Честно говоря, не ожидал увидеть, что эти идеи воплотятся в жизнь в игре с такой невероятной командой как «Аталанта». Единственная причина, по которой я не использовал эту систему раньше, заключалась в том, что в моих командах не было подходящих для неё игроков», — приводит слова Маццарри DAZN.