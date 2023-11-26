Петр Чех стал первым, кто сыграл в высшем дивизионе Англии и в футболе, и в хоккее

Бывший голкипер лондонского «Челси» и сборной Чехии по футболу Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). Таким образом, 41-летний спортсмен стал первым, кто сыграл в высшем дивизионе Англии и в футболе, и в хоккее.

Вратарь вышел на лёд в составе «Белфаст Джайантс» в третьем периоде, заменив основного кипера. Его команда одержала победу над «Глазго Клэн» со счётом 5:1. Чех отразил один бросок.

41-летний Петр Чех дебютировал в Британской хоккейной лиге:

Напомним, Чех является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ). За «Челси» бывший игрок провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» Чех сыграл в 139 встречах. Вратарь завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

«Белфаст Джайантс» — четвёртый клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера футбольных «Челси» и «Арсенала». До этого Чех выступал также за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».