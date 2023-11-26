Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался насчёт травмы Мэйсона Маунта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника «красных дьяволов» Мэйсона Маунта, из-за которой он может пропустить месяц.

«Мэйсон является профессионалом высочайшего уровня. Он очень усердно работает на тренировках. Мы можем искать причины этой травмы, но главное, что было много моментов, когда он показал себя с действительно хорошей стороны. Однако всё это прекратилось, как только он получил повреждение», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что английский полузащитник получил травму икроножной мышцы.

Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» минувшим летом. За этот период англичанин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.