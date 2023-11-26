В Англии арестованы двое подростков, скандировавших оскорбления в адрес женщины-арбитра

Английская полиция арестовала двух 17-летних подростков, подозревающихся в скандировании оскорбительных кричалок в адрес женщины-рефери Ребекки Уэлч во время её работы на минувшем матче Чемпионшипа «Бирмингем Сити» — «Шеффилд Уэнсдей» (2:1). Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошёл, несмотря на просьбу бирмингемского клуба воздержаться от женноненавистских высказываний в отношении Уэлч, которая была озвучена до начала встречи. На текущий момент оба подростка находятся под стражей. Их действия расцениваются как нарушение общественного порядка. Однако расследование обстоятельств данного инцидента продолжается.

Напомним, ранее Уэлч стала первой женщиной-рефери в истории английской Премьер-лиги, которая была арбитром на игре мужских команд, поскольку она отработала в качестве четвёртого судьи на матче АПЛ «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» (0:1).