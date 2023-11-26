Игрок «Эвертона» Тарковски: мы не хандрим от обречённости из-за ситуации с клубом

Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски рассказал о настроениях в клубе на фоне лишения его десяти очков в АПЛ из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

«На этой неделе у нас было хорошее настроение. Ситуация в клубе не похожа на то, что мы все находимся в одной лодке и хандрим от обречённости. С тех пор, как я пришёл сюда, временами ощущалось разделение между игроками, болельщиками и клубом, но эта новость определённо сплотила всех. Возможно, в этом и есть луч надежды.

Как футбольная команда мы находимся в хорошем состоянии. Мы будем бороться. Конечно, это неидеальные обстоятельства, и было бы предпочтительнее, если бы нам вернули очки. Однако наша работа как футболистов — больше вкладываться в игру. Если мы сохраним нашу форму, то к концу сезона очков у нас будет более чем достаточно. Мы по-прежнему настраиваем себя на то, что будем выступать в этой лиге и дальше», — приводит слова Тарковски Daily Mail.