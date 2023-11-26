Полузащитник «Сочи» Ангбан рассказал, что в команде есть некая паника

Ивуарийский полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан поделился впечатлениями от поражения «Зениту» (0:3) в 16-м туре РПЛ и оценил текущее положение дел сочинцев.

«Результат матча с «Зенитом» закономерный? Ну можно и так сказать. Мы провели первый тайм очень хорошо, но не надо забывать, что «Зенит» – это топ-команда. Они взяли и реализовали свои моменты. Думаю, что наши проблемы связаны с реализацией. Можно сказать, что мы играем неплохо, создаём какие-то моменты, но не забиваем. Когда мы начнём реализовывать наши моменты, тогда все пойдёт как надо.

Естественно, когда мы на последнем месте, в команде есть некая паника. Но надо понимать, что у нас осталось две игры в этом году, мы будем стараться брать там какие-то очки. Думаю, что всё будет хорошо. «Сочи» сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона? Думаю, что да. Главное – быть сконцентрированным. Во-вторых – быть командой. Если все эти условия будут на месте, то у нас есть все шансы, чтобы остаться в РПЛ», — приводит слова Ангбана «Спорт день за днём».