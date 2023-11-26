Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» отдал «Зениту» первое место в РПЛ. Кто возьмёт титул?

«Краснодар» отдал «Зениту» первое место в РПЛ. Кто возьмёт титул?
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоялась встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». «Урал» одержал победу со счётом 3:1 и не позволил сопернику вернуться на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

«Зенит» возглавляет РПЛ, набрав 33 очка после 16 проведённых матчей. У краснодарцев на одно очко меньше после аналогичного количества встреч. Как думаете, кто же всё-таки возьмёт титул?

Напомним, «Зенит» гораздо успешнее выступил в 16-м туре. Подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» со счётом 3:0 благодаря голам Родригао, Вильсона Изидора и Андрея Мостового.

В следующем, 17-м туре сине-бело-голубые поедут в гости к московскому «Локомотиву», а «Краснодар» примет у себя дома «Оренбург».

Материалы по теме
Худший матч «Краснодара» в сезоне! Бездарно отдали «Зениту» первое место
Видео
Худший матч «Краснодара» в сезоне! Бездарно отдали «Зениту» первое место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android