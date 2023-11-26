Шеттине — о матче с «Краснодаром»: «Урал» обыграл лучшую команду чемпионата России

Бразильский нападающий «Урала» Гильерме Шеттине прокомментировал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

«В плане турнирной таблицы и психологии — это очень важная победа. До игры с «Краснодаром» у нас было девять игр без побед, и это влияло на нашу психологию. Мы были грустные и подавленные, потому что результаты не приходили, и мы не могли забить голы. Сейчас мы вернулись, идём вперёд. По моему мнению, против лучшей команды чемпионата России «Урал» показал большую силу. Против «Краснодара» мы заслужили победу. Теперь должны думать только о победах, мы можем добиться успеха в оставшихся до конца года матчах чемпионата.

Что сказал Гончаренко после игры? На самом деле вся команда очень сильно радовалась, все счастливы. Ничего такого он не сказал.

Мы всегда чувствуем давление, когда не побеждаем. Это футбол, так всегда, все хотят выигрывать. Сегодня мы играли очень-очень хорошо, одна из лучших игр команды в этом сезоне. Обыграли лучшую команду, должны дальше думать о победах.

Момент в конце матча? Была контратака, я на тот момент был уже измотан. Чувствовал, что сзади меня соперник, решил пробить по мячу, чтобы не спровоцировать контратаку на наши ворота», — приводит слова Шеттине Metaratings.