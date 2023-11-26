Защитник «Урала» Эммерсон высказался о победе над «Краснодаром»

Футболист «Урала» Эммерсон поделился эмоциями от победы в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1). Игрок сборной Конго стал автором одного из голов.

«В целом, команда рада тому, что мы разделили эмоции победы. У нас были то ничьи, то проигрыши, действительно, сейчас очень ценные чувства — и такие чувства не хочется отпускать. Когда у тебя неудачная серия и ты побеждаешь, то понимаешь, насколько такие моменты важны для роста команды. «Краснодар» — один из лидеров РПЛ, но мы готовились к ним как к обычному матчу.

Мы не побеждали в РПЛ с августа, но и не все встречи проиграли. Глупо говорить, что у нас была только серия поражений. Да, проиграли пять матчей подряд, но было достаточно и ничьих до этого. СМИ немного утрировали в том плане, что мы не набирали очки. Сейчас есть реальные шансы подниматься, наконец-то выиграли!

Мы не заглядываем сильно вперёд, идём от матча к матчу. Что можно планировать, если только выбрались из неудачной серии? Было ли давление, что не выигрывали? На кого-то в команде давило. Побеждать хотят все, когда не выигрываешь — это неприятно», — приводит слова Эммерсона Metaratings.