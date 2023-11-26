«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: Марсьяль сделал счёт разгромным

Сегодня, 26 ноября, проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс (Лестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом начале встречи, на третьей минуте, Алехандро Гарначо открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. Во втором тайме, на 56-й минуте, Маркус Рашфорд реализовал пенальти, удвоив преимущество «красных дьяволов». Вскоре, на 75-й минуте, Антони Марсьяль забил третий гол гостей, сделав счёт разгромным — 3:0.

После 12 туров АПЛ «Эвертон» набрал 14 очков, однако недавно клуб был лишён десяти очков за нарушение правил финансового фэйр-плей, поэтому на текущий момент в активе «ирисок» четыре балла, и они занимают 19-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 21 очко и расположился на восьмой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «красные дьяволы» обыграли «Эвертон» со счётом 2:1. Во втором круге подопечные тен Хага также одержали победу, но со счётом 2:0. В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» со счётом 3:1.