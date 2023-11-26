Голкипер Никита Медведев сыграл за «Ростов» в РПЛ впервые с 2017 года

Вратарь Никита Медведев сыграл за «Ростов» в Российской Премьер-Лиге впервые с мая 2017 года. Сегодня в матче 16-го тура чемпионата с «Пари НН» (1:0) 28-летний голкипер провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

За это время Медведев успел поиграть за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

В сезоне-2016/2017 футболист принял участие в 17 матчах РПЛ в составе клуба из Ростова-на-Дону. Всего в активе Медведева 24 матча в высшем дивизионе России за всю карьеру. Ещё девять игр Никита сыграл в Кубке страны, а также шесть матчей в еврокубках.

После сегодняшнего матча «Ростов» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей. «Пари НН» располагается на девятой позиции. У подопечных Сергея Юрана 21 очко после аналогичного количества встреч.