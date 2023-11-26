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«Рома» уверенно обыграла «Удинезе» и поднялась на пятое место в Серии А

«Рома» уверенно обыграла «Удинезе» и поднялась на пятое место в Серии А
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Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу — 3:1.

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте первого тайма. Отличился защитник «Ромы» Джанлука Манчини. Гостям удалось сравнять счёт на 57-й минуте благодаря голу экс-игрока «Марселя» Флорьяна Товена. На 81-й минуте с передачи Ромелу Лукаку, забил аргентинец Пауло Дибала. На 90-й минуте третий мяч хозяев на свой счёт записал Стефан Эль-Шаарави.

После этой победы в активе «Ромы» стало 21 очко. Подопечные Жозе Моуринью поднялись на пятое место в чемпионате. «Удинезе» с 11 очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице.

Италия - Серия А . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Манчини – 20'     1:1 Товен – 57'     2:1 Дибала – 81'     3:1 Эль-Шаарави – 90'    
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