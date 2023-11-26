Комличенко: нет мотивации без еврокубков? Странный вопрос. Чемпионство в РПЛ не мотивация?

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, в чём заключается его мотивация в данный момент в условиях отстранения российских клубов от еврокубков.

«Нет еврокубков — какая мотивация? Странный вопрос. Не ищешь мотивацию — придёт другой на твое место. Не хочешь — не играй, зачем ты занимаешься футболом? Надо доказывать и играть. Разве чемпионство [в РПЛ] без еврокубков — не мотивация? В прошлом году была мотивация занять третье место», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

«Ростов» в данный момент находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей.