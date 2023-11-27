Александр Глеб высказался о завоевании минским «Динамо» титула чемпиона Беларуси

Бывший футболист «Барселоны», лондонского «Арсенала» и сборной Беларуси Александр Глеб прокомментировал завоевание чемпионского титула минским «Динамо».

«Я считаю, что в этом сезоне две команды заслуживали чемпионства — это «Динамо» и «Неман». По игре мне симпатичны эти команды, но, как говорится, победил сильнейший. «Динамо» стабильно прошло этот чемпионат», — приводит слова Глеба Metaratings.

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, состоялся матч 29-го тура чемпионата Беларуси, в котором встречались бобруйская «Белшина» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Спартак» в Бобруйске (Беларусь). «Динамо» одержало победу со счётом 4:0. Благодаря этой победе минчане обеспечили себе чемпионский титул. В предыдущий раз «Динамо» становилось чемпионом Беларуси в 2004 году. Это восьмая победа клуба в чемпионатах страны.