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Полиция выпустила заявление об арестованных подростках, которые оскорбляли женщину-судью

Полиция выпустила заявление об арестованных подростках, которые оскорбляли женщину-судью
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Полиция Англии выпустила заявление по поводу арестованных подростках, которые оскорбляли женщину-судью Ребекку Уэлч на матче 17-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» — «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

«Мы арестовали двух подростков за женоненавистнические выкрики в адрес женщины-судьи во время сегодняшнего домашнего матча «Бирмингема» на стадионе «Сент-Эндрюс».

Наши офицеры услышали выкрики, адресованные официальному лицу, и быстро арестовали этих двоих, им обоим по 17 лет.

Сейчас они находятся под стражей по подозрению в нарушении общественного порядка, поэтому мы проводим расследование. Мы не терпим никаких форм ненависти, и важно, чтобы о преступлениях на почве ненависти нам сообщали», — приводит сообщение полиции Уэст-Мидлендс Goal.

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Полиция выпустила заявление об арестованных подростках, которые оскорбляли женщину-судью
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