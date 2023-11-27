Топ-клубы Европы проявляют интерес к 15-летнему форварду «Милана» Камарде

К нападающему «Милана» Франческо Камарде, дебютировавшему в возрасте 15 лет и 260 дней в матче 13-го тура Серии А с «Фиорентиной», проявляют интерес многие топ-клубы Европы. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в последние недели интерес к игроку 2008 года рождения проявляли многие важные зарубежные клубы, такие как «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед» и дортмундская «Боруссия». Однако самый молодой дебютант в истории Серии А имеет чёткие намерения остаться в «Милане» и готов подписать свой первый профессиональный контракт.

На юниорском уровне Камарда забил 485 голов в 89 матчах. Камарда этим летом перебрался из молодёжной команды в «Милан» до 19 лет и сыграл за итальянцев 13 матчей во всех турнирах, где отметился семью голами и двумя результативными передачами.