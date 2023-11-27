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Полиция начала проверку по факту драки фанатов «Спартака» и «Балтики» во время матча

Полиция начала проверку по факту драки фанатов «Спартака» и «Балтики» во время матча
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Руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Юлия Хрисанова рассказала, что полиция начала проверку по факту потасовки между фанатами «Балтики» и «Спартака», которая произошла во время матча 16-го тура РПЛ на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде. Напомним, встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

«На стадионе действительно произошла потасовка. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Личности всех, кто принимал в ней участие, [установлены] — все они жители Калининграда, никого из приезжих среди них не было. В данный момент полицейские собрали первоначальный материал и проводят проверку по факту произошедшего», — приводит слова Хрисановой ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация, что фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении во время матча 16-го тура МИР РПЛ, который проходил на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Также сообщалось, что «спартаковцы были пьяные, орали оскорбления в адрес ЦСКА, а потом переключились на «Балтику».

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