Жозе Моуринью назвал фаворитов на победу в Серии А

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал фаворитов на победу в чемпионате Италии.

«Ювентус» и «Интер» будут до конца бороться за скудетто друг с другом. У «Интера» более качественный состав, однако «Ювентус» не играет в еврокубках и может всю неделю спокойно готовиться к матчам. Именно им предстоит разыграть чемпионство», – приводит слова Моуринью Rai Sport.

Напомним, завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» со счётом 1:1. Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине.

После данного матча «Ювентус» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице Серии А, упустив возможность выйти на первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате «Интер» заработал 32 очка и остался на первой строчке.