Моуринью: у меня было много замечательных фанатов, но в «Роме» — лучшие

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о поддержке от тиффози «джаллоросси».

«Меня часто спрашивают, в какой команде лучшие болельщики. У меня было много замечательных фанатов в «Интере», «Реале» и «Челси», но в «Роме» — лучшие.

Болельщики «Ромы» продолжали верить в команду даже тогда, когда мы проигрывали на 90-й минуте матча с «Лечче» (в итоге «Рома» победила благодаря двум голам на 90+1 и 90+4 минутах — прим. «Чемпионата»).

Стадион был всё равно заполнен после ужасного поражения в Праге со счётом 0:2 от «Славии». Эти люди просто невероятные», — цитирует Моуринью Football Italia.

Напомним, Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В составе клуба он стал победителем Лиги конференций, а также добрался до финала Лиги Европы.