Ангелос Постекоглу: результат разочаровывает, мы заслуживали что-то получить от игры

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о поражении от «Астон Виллы» (1:2) в 13-м туре чемпионата Англии.

«Результат разочаровывает — разочаровывает наших болельщиков и особенно наших игроков, потому что я считаю, что то, как мы играли, какие намерения они демонстрировали… мы заслуживали того, чтобы что-то получить от этой игры. В любой другой день мы бы выиграли с комфортом. Поэтому, конечно, разочарован тем, что они не получили награды, а наши болельщики лишены той радости от победы в футболе.

Я был действительно доволен тем, как мы играли. В отдельных эпизодах мы играли так хорошо, как не играли в течение всего сезона. Очевидно, что мы не получили того вознаграждения, которого заслуживала наша игра, и иногда это случается в футболе, это тонкая грань», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

После 13 туров «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ с 26 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (30 очков).