Мирча Луческу: не обращаю внимания на деньги. Хочу работать там, где смогу принести пользу

Бывший главный тренер киевского «Динамо», «Зенита» и «Шахтёра» Мирча Луческу поделился планами насчёт продолжения карьеры.

«Я не думаю об окончании карьеры. Дело не в том, куда ты идёшь, а в том, какой ты. Кто-то может возглавить «Реал» в плохой ситуации, его освистают, и всё пойдёт не так. Другой может пойти в Серию C, чтобы помочь детям вырасти и чувствовать себя как в раю.

Я не обращаю внимания на деньги. Я хочу работать там, где смогу принести пользу. У меня осталась страсть, а это самое главное для мужчины. Когда надежда исчезает, страсть заставляет вас продолжать», – цитирует Луческу Eurosport.

Напомним, Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» в ноябре. Он возглавлял киевскую команду с 2020 по 2023 год. Ранее румынский специалист был главным тренером донецкого «Шахтёра» с 2004 по 2016 год.